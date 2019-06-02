نضال الأحمدية: أصالة نصري استعانت بقطر لدخول لبنان وإليسا أبكتني (فيديو)

ردّت الكاتبة والإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، على اتهامات المطربة السورية أصالة لها بأنها متخلفة عقليًّا، وأن هذا من باب الوصف وليس الذمْ، وأن عليها بالاجتهاد كي تُصبح أقل تخلفًا وتنتمي للعالم الأول.

وأضافت نضال الأحمدية، أن اتهام أصالة لها عندما لا يكون مقرونًا بمعلومة فهذا تكذيب، لأن أصالة، تلقت أموالًا من النظام القطري في إحدى السهرات.

وتساءلت الأحمدية، في مقابلة تلفزيونية ”مسربة“، ببرنامج ”شيخ الحارة“، الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عن سرْ دخول أصالة، إلى لبنان قبل أسابيع دون إجراءات قانونية متخذة بحقها في لبنان، متهمًة دولة قطر بإدخالها لبنان، وأنها تلقت مبلغًا من المال أيضًا.

ورفضت نضال الأحمدية، الرد على الفنانة الاستعراضية سما المصري، بشأن قولها إنها ستأخذ حقها منها، مشددًة على أن ”سما“، شخصية نافرة، وليست جدلية على السوشيال ميديا وليس لها أعمال تُذكر كي تتحدث عنها.

وفي فقرة ”شيخ الحارة“، فضح معرفة نضال الأحمدية، بمرض إليسا، بعد 24 ساعة، ولم تُعلن لأحد، موضحًة أن إليسا أخبرتها في الهاتف وبكت بشدة، وأبكتها.

وأوضحت ”نضال“، أنها كانت في أمريكا وقالت لإليسا، إنها ستعود للوقوف بجانبها، إلا أنها رفضت، معللًة الأمر بأنها لو رافقتها للمستشفى سيعرف الجميع خبر مرضها.

وأشارت إلى أن إليسا، لا زالت تتلقى العلاج من مرض السرطان، وذهبت أخيرًا إلى بلجيكا لإجراء جراحة في يدها.

ونفت نضال الأحمدية، حديث شخصية شيخ الحارة، حول طلب ابنها الزواج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، موضحًة أنها في عُمر جدته، إلا أنها أكدت عدم ممانعتها له في الزواج من أي فتاة إذا كان يحبها.

وبسؤالها عن الأفضل كمطربة من بين المصرية آمال ماهر، وأصالة، اختارت الأخيرة، موضحًة أنها صوت رائع ولا أحد يستطيع الوقوف أمامها، وكان يبدو في حديثها بعض التهكم على أصالة، حيث طالبتها بألا تصرخ وهي تُغني.

ورفضت نضال، ما يُشاع عنها بأنها رائدة الصحافة الصفراء في الوطن العربي، مشددًة على أنها لا تضخم ولا تهول الأمور، حيث تنشر المعلومة بحسب ما حصلت عليها، منوهًة إلى أنها تكتب بأسلوب المدرسة البريطانية في الصحافة.

واتهمت جميع الفنانين الذين يحصلون على ألقاب خاصة بهم لتداولها في الصحافة، بأنهم يدفعون للمواقع الصحفية كي تقوم بذلك.

واستنكرت ما أُثير حول مساندة إليسا، في خصومتها ضد نوال الزغبي، بسبب حملة ملكة روتانا، مشددًة على أن ما يحدد نجم روتانا هو حجم مبيعاته وجماهيريته.

ووصفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، بأنها كبيرة ونجمة صف أول، موجهًة رسالة للفنان عمرو واكد، بأنه من العيب عليه ما يكتبه عن مصر، مطالبًة إياه بالمجيء إلى مصر ورؤية ما يحدث فيها، وقالت له، إن مصر أمْ الدنيا، وعليه أن يتركها تعمل.

وأشادت بالفنان المصري الكبير عادل إمام، منوهًة إلى أنه الضحكة الوحيدة في الوطن العربي، الذي استطاع إضحاك المصريين والعرب.