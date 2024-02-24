الحبسة الكلامية... الأسباب والتأثيرات والعلاج

بعد أن كشف فريق مقدمة البرامج الحوارية السابقة ويندي ويليامز، عن تشخيص إصابتها بحالة صحية تعرف باسم الحبسة الكلامية، أو فقدان القدرة على الكلام، التفتت المؤسسات الطبية لتوضيح معنى الحبسة وماهيتها، بحسب تقرير نشره موقع huffpost.

والحبسة الكلامية هي اضطراب في التواصل ينجم عن تلف مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة اللغة، كما أوضحت مؤسسة مايو كلينك الطبية. كما أكد الدكتور جوزيف ماسديو، مدير مركز نانتز للزهايمر في مستشفى هيوستن، على مركزية التواصل في تشخيص مثل هذه الحالات، مسلطًا الضوء على دوره الحاسم في حياة الأفراد.

وغالبًا ما يظهر هذا الاضطراب في أعقاب حالات الطوارئ المفاجئة مثل السكتات الدماغية أو إصابات الرأس، ولكنه قد يتطور أيضًا تدريجيًا بمرور الوقت. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 180 ألف شخص في الولايات المتحدة يتم تشخيص إصابتهم بالحبسة الكلامية سنويًا، مع درجات متفاوتة من تحديات التواصل. وفي حالة ويليامز، فقد أصيبت بالحبسة التقدمية الأولية والخرف الجبهي الصدغي؛ ما أثر بشكل كبير على حياتها.