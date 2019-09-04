أبرز عناوين الصحف العالمية.. نفوذ روسيا في الشرق الأوسط وكواليس متحف الجيزة

تناولت الصحف العالمية، اليوم الأربعاء عدة موضوعات مهمة تخص الشرق الأوسط، كان من أبرزها فرض الولايات المتحدة لعقوبات اقتصادية على وكالة الفضاء الإيرانية المدنية، والتي تراها واشنطن وسيلة لتطوير إيران لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية تحت ستار مشروع مدني.

وفي تناولها لفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على وكالة الفضاء الإيرانية، واتهامها بالمساعدة في تطوير برنامج طهران الصاروخي، كشفت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، في مقال أن العقوبات ستؤثر على وكالة الفضاء الإيرانية ومعهدَي بحث تابعين لها، والشركات والحكومات الأجنبية التي تتفاعل مع الوكالة الإيرانية، كما سيتم تجميد أي أصول للوكالة في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى بيان صدر أمس الثلاثاء، وقالت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إن تقنيات مركبات الإطلاق الفضائية ”متطابقة فعليًا مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية“، متهمة إيران بتطوير معدات إطلاق الصواريخ الباليستية خلف قناع وكالة الفضاء المدنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن هذه الخطوة يجب أن تكون بمثابة تحذير للمجتمع العلمي الدولي من أن التعاون مع برنامج الفضاء الإيراني يمكن أن يسهم في قدرة طهران على تطوير نظام لتوصيل الأسلحة النووية.

نظرة داخل كواليس المتحف المصري الكبير بالجيزة

ركزت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، على الافتتاح المنتظر للمتحف المصري الكبير، والذي تم تأجيله إلى عام 2020، وأوضحت أنه إذا تحققت الوعود بافتتاح المتحف الشاسع قريبًا، قد يطغى المتحف الجديد المقام في الجيزة، على متحف القاهرة.

وبمجرد دخول المتحف الكبير، سيرى زوار المتحف البالغة مساحته 500 ألف متر مربع، تمثالًا هائلًا يبلغ وزنه 83 طنًا للفرعون الثالث من الأسرة الـ 19، أوزیماندیاس، والذي يبلغ طوله أكثر من 9 أمتار، ويصل إلى السقف المقبب تقريبًا.

وسيحتوي المبنى الخرساني، والذي صمم لعزل حرارة الصحراء، على 100 ألف قطعة أثرية، حيث سيتم عرض العديد منها لأول مرة، بالإضافة إلى سينما ثلاثية الأبعاد تضم 250 مقعدًا ومتحفًا للأطفال، كما سيتميز بإطلالة بانورامية على أهرامات الجيزة العظيمة.

وسيتم تخصيص 7 آلاف متر مربع من المتحف الجديد للملك ”توت عنخ أمون“ ومقتنياته البالغ عددها 5400 قطعة، والتي ستعرض لأول مرة معًا، كما أشارت الصحيفة للتأخيرات العديدة التي أعاقت افتتاح المتحف البالغة تكلفته مليار دولار، والذي كان من المقرر افتتاحه في العام 2015.

نفوذ روسيا

ركزت صحيفة ”نيوزويك“ الأمريكية، على نشاط روسيا في الشرق الأوسط وتقديمها الدعم لدول الشرق الأوسط لمد نفوذها ومنافسة أمريكا في المنطقة، من خلال مقال بعنوان: ”روسيا تمد يد المساعدة للعراق وسوريا ولبنان وسط التوترات الإسرائيلية الإيرانية“.

واستعرضت الصحيفة الأمريكية، كيف عرضت روسيا دعمها للعراق وسوريا ولبنان، بعد أن تعرضت الدول الثلاث لضربات من إسرائيل كجزء من حملتها العابرة للحدود ضد إيران وحلفائها الإقليميين.

وسلطت الصحيفة الضوء على لقاء نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، يوم الثلاثاء في موسكو، مع مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس قوات التعبئة الشعبية المدعومة من الدولة، وذكرت أن المسؤولان تبادلا وجهات النظر حول القضايا الملحة في أجندة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في العراق وسوريا المجاورة.

وأكدت أن بوغدانوف والفياض ناقشا الحاجة إلى مزيدٍ من الجهود المنسقة الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب الدولي، وتحديدًا داعش، كما أكد المسؤول الروسي على دعم موسكو لوحدة وسيادة أراضي العراق الصديق في الأزمة التي يمر بها، وسط التوترات المتنامية بين إسرائيل وإيران.

وأشار التقرير إلى أنه يبدو أن روسيا لا تود تضييع أي فرصة لمد نفوذها في الشرق الأوسط ومنافسة أمريكا في المنطقة، في الوقت الذي لم تعلن فيه إسرائيل مسؤوليتها عن الهجمات المتعددة التي ضربت أراضي العراق وسوريا ولبنان، والتي يعتقد أنها كانت تستهدف جماعات متحالفة مع إيران.