العراق يعتقل ”العقل المدبر“ لعملية هروب تجار مخدرات من السجن

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، اعتقال قحطان فرحان محمد عبدالله، ”العقل المدبر“ لعملية هروب موقوفي سجن القناة (تجار المخدرات).

وقالت الوزارة في بيان لها: إن ”عملية إلقاء القبض جاءت بمتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية العراقي بعد توجيهه بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشرطة اللواء عماد الدليمي، وعضوية مدير مكافحة الإجرام اللواء وليد خالد، ومدير مكافحة المخدرات اللواء رعد مجيد، والجهد الاستخباري من خلية الصقور“.

وأضافت الوزارة: ”تم إلقاء القبض على المتهم الهارب بعملية نوعية، وبذلك يتبقى متهم واحد قيد الملاحقة“.

فيما قالت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“، إن ”عملية اعتقال العقل المدبر لعملية هروب تجار المخدرات من السجن، تمت في محافظة ميسان، أقصى جنوب العراق“.

وأعلنت السلطات العراقية في وقت سابق القبض على 8 أشخاص من بين 15 موقوفًا تمكنوا السبت الماضي، من الفرار من أحد مراكز الشرطة في بغداد.

وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية إقالة قائد شرطة بغداد اللواء علي الغريري، وقائد شرطة الرصافة، وعدد آخر من الضباط والمراتب، في إجراء سريع لتطويق الأزمة.