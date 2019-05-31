في مستهل جولة أوروبية.. مايك بومبيو يدعو ألمانيا لحظر حزب الله

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، ألمانيا إلى حظر حزب الله اللبناني المصنف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب مايك بومبيو، عن أمله في أن ”تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر حزب الله“، حيث كانت لندن قد حظرته في فبراير 2019.

وبدأ بومبيو، اليوم، جولة أوروبية تستغرق 5 أيام بزيارة مؤجلة لبرلين، حيثُ من المتوقع أن يضغط على ألمانيا لتعزيز إنفاقها العسكري، وتجنب أي صفقات مع شركة ”هواوي تكنولوجيز“ الصينية وإعادة النظر في مشروع خط أنابيب مع روسيا.

وسيجتمع بومبيو، الذي تشمل جولة أيضًا سويسرا وهولندا وبريطانيا، مع وزير الخارجية هايكو ماس والمستشارة أنجيلا ميركل خلال الزيارة القصيرة التي تستمر نصف يوم، وكانت زيارته مقررة في وقت سابق هذا الشهر، لكنها ألغيت في آخر لحظة مع تزايد التوترات بشأن إيران، وهي قضية أخرى تختلف بشأنها وجهات نظر واشنطن وبرلين.

وقال للصحفيين قبل توجهه إلى برلين إنه يتعين على ألمانيا أن تبذل المزيد للوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي التي حددها حلف شمال الأطلسي عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف بومبيو أن ”الرئيس غير راض“، مشيرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكا مرارًا من أن ألمانيا وأعضاء آخرين في الحلف لا يدعمون الحلف بالقدر الكافي.

وقال: ”إنهم اقتصاد مهم وكبير داخل الاتحاد الأوروبي ونحتاج منهم مشاركة كاملة وتخصيص موارد كافية لحماية أوروبا“.

وأشار بومبيو إلى أن ”هواوي“، التي تعتبرها واشنطن تهديدًا لأمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ستكون من بين القضايا المطروحة في كل محطات جولته الأوروبية.

وتابع قائلًا: ”أينما أذهب نتحدث عن الفرص والتحديات التي تمثلها الصين ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة وأمنها ولكن لمختلف دول العالم، لذا ستكون موضوعًا للنقاش“.

وأشار إلى أنه سيبحث أيضًا التطورات الخاصة بإيران، وهي قضية خالفت فيها إدارة ترامب ألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين حينما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ومن المتوقع أن يثير بومبيو في ألمانيا مخاوف واشنطن من خط أنابيب نوردستريم 2 الذي سيسمح لروسيا بنقل الغاز إلى أوروبا دون الحاجة إلى عبور الأراضي الأوكرانية، وحذّر ترامب الشركات الغربية المستثمرة في المشروع من أنها تخاطر بمواجهة عقوبات.