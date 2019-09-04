مسؤول عراقي ينفي وجود قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود مع سوريا

نفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار نعيم الكعود، الأربعاء، وجود قاعدة عسكرية إيرانية على الحدود السورية العراقية، مؤكدًا خلو الحدود من أي قواعد عسكرية.

وقال الكعود لـ“إرم نيوز“: ”لم نر وجود أي قاعدة عسكرية إيرانية أو غيرها على الحدود العراقية السورية“، مبينًا أنه ”كان في زيارة الثلاثاء إلى منطقة القائم الحدودية، ولم ير أو يسمع بوجود أي قاعدة“.

وأكد أن ”الحدود العراقية السورية خالية من أي قواعد عسكرية أو غيرها“، متسائلًا ”كيف تبنى قاعدة إيرانية في ظل الوجود الأمريكي من طيران وقوات على الأرض في محافظة الأنبار“.

يشار إلى أن موقع ”والا“ الإسرائيلي وصحيفة ”يسرائيل هوم“ أفادا بأن صورًا التقطتها الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية، تظهر بناء إيران قاعدة عسكرية جديدة على الحدود السورية العراقية، يدل حجمها على أنها بصدد استيعاب الآلاف من الجنود.