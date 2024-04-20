باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 98 قتيلاً

أعلنت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة شمال غربي وجنوب غربي باكستان، إلى 98 شخصًا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن بيان لوكالة إدارة الكوارث قوله، إن الأمطار الغزيرة في أقاليم بنجاب، وبلوشستان، وخيبر بختونخوا، تسببت في أضرار أصابت 3 آلاف و261 منزلًا.