باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 98 قتيلاً
أعلنت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة شمال غربي وجنوب غربي باكستان، إلى 98 شخصًا.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن بيان لوكالة إدارة الكوارث قوله، إن الأمطار الغزيرة في أقاليم بنجاب، وبلوشستان، وخيبر بختونخوا، تسببت في أضرار أصابت 3 آلاف و261 منزلًا.
وحذرت الوكالة الباكستانية السكان من استمرار هطول الأمطار حتى 22 أبريل/ نيسان الجاري.
وفي عام 2022، توفي قرابة ألفي شخص جراء فيضانات غمرت ثلث البلاد، وتسببت في أضرار تقدر بنحو 30 مليار دولار.