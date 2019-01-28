العراق والأردن يوقعان اتفاقًا للتجارة الحرة بين البلدين

كشف نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، اليوم الإثنين، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع العراق، للتجارة الحرة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية العراقي فؤاد حسين، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، في العاصمة بغداد.

وقال المعشر في المؤتمر: “وقعنا على اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وتم تفعيلها ووضع الملاحظات المتعلقة بمنافسة السلع المنتجة في البلدين، لتساهم في حركة التبادل التجاري بشكل أفضل”.

ولم يقدم المسؤول الأردني أي تفاصيل إضافية بشأن بنود اتفاقية التجارة الحرة، وموعد بدء العمل بها رسميًا.

لكنه قال إن رئيسي وزراء البلدين، سيجتمعان في 2 فبراير/ شباط المقبل، لوضع اللسمات الأخيرة على الاتفاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وخصَّ المعشر، قطاع الطاقة كأحد الاتفاقات الواجب التوصل لتفاهم نهائي بشأنه، “مثل خط أنبوب نفط من العراق إلى العقبة، والربط الكهربائي بين البلدين”.

ووقع الأردن والعراق في أبريل/ نيسان 2013، اتفاق إطار لمشروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل النفط، بكلفة بنحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميًا.

ويمتد الأنبوب المقترح، من محافظة البصرة جنوب العراق، حتى العقبة جنوب الأردن على البحر الأحمر، إذ تأمل المملكة سد حاجتها من الطاقة عبر الأنبوب (150 ألف برميل يوميًا)، وتصدير الباقي عبر ميناء العقبة.

وقال المعشر إن “مجلس الوزراء الأردني أقر اتفاقية الأنبوب، وتقوم الحكومة العراقية حاليًا بدراستها، تمهيدًا لإبرام اتفاق نهائي والبدء بتنفيذ المشروع”، مضيفًا “نحن متفائلون بأن التنفيذ سيتم قريبًا”.

من جانبه، قال فؤاد حسين: “قبل الاجتماع، كانت هناك اجتماعات ثنائية بين الوزارء العراقيين والأردنيين، ووصلنا إلى اتفاق للعمل المشترك في العديد من المجالات”.

ووصل الوفد الأردني برئاسة المعشر وعضوية وزراء الصناعة والتجارة، والصحة، والمالية، والبلديات، والنقل، والطاقة، ومحافظ البنك المركزي الأردني، الأحد، إلى بغداد في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوعين من زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى العراق، ولقائه مسؤولين في بغداد؛ وهي أول زيارة له منذ 10 أعوام.