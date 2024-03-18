الجامع العمري الكبير في بيروت.. تاريخ محفور في الحجر والوجدان (صور)
من الصعب أن تمر في بيروت دون أن تتوقف مبهورًا أمام صرح أثري قديم تفيض من جنباته حكايا التاريخ.
هو الجامع العمري الكبير بيت الله، يأسرك من النظرة الأولى بتصميمه البديع ومئذنته المربعة الضخمة، التي تُعدّ من أقدم المآذن في بيروت.
في وسط العاصمة اللبنانية يقع المسجد التاريخي. وهو أقدم مساجدها وأكبرها على الإطلاق (قبل تشييد جامع محمد الأمين)، إضافة إلى أنه أقدم الأبنية الأثرية فيها، التي لا تزال قائمة على حالها حتى اليوم.
لطالما شكل الجامع العمري نقطة مركزية أساسية في بيروت القديمة، فهو الجامع الرئيس وكانت تتفرع عنه معظم أسواق المدينة، وتحوطه المراكز التجارية والمؤسسات الحكومية، وفيه كانت تقام الاحتفالات الدينية ذات الطابع الرسمي والشعبي. وكان يُحتفل فيه بالأعياد والمواسم، وتقام فيه الصلوات والموالد ومجالس الذكر والتدريس والتفسير والوعظ والإرشاد من كبار العلماء والفقهاء والمدرّسين من البيارتة وممن زار بيروت.
يرجح المؤرخون أن المسجد بُني على أنقاض المجلس الروماني بحيث يحتوي البناء على العديد من الأعمدة التي تعلوها تيجان، استُخرجت من الأنقاض التي كانت مردومة تحته، والتي برأي علماء الآثار تعود إلى هيكل روماني، بناه الإمبراطور ماركوس يوليوس، خاصة أن المنطقة المحاطة بالمسجد تحتوي على العديد من الآثار الرومانية.
أحداث تاريخية عديدة طبعت هذا المسجد، إذ تحول إلى كاتدرائية خلال فترة الحروب الصليبية، ثم أعاد المماليك تحويله إلى مسجد عام 1291 ميلادي.
تعرّض الجامع العمري الكبير لأضرار جسيمة خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و 1990، وتم ترميمه بالكامل مع الحفاظ على طرازه المعماري المميز، الذي يمزج بين العمارة الرومانية والبيزنطية والمملوكية، وأُعيد افتتاحه عام 2004، ويتسع اليوم لحوالي 3000 مصلٍّ، ويتألف من ثلاثة طوابق ويوجد به قاعة للاحتفالات ومتحف إسلامي، ويضمّ صحنًا واسعًا تحيط به أروقة مُغطاة، وقبة كبيرة تغطي قاعة الصلاة الرئيسة. وتتميز بوابته الرئيسة بالزخارف الإسلامية الجميلة.
تمّ تصنيف الجامع العمري الكبير ضمن الأبنية الأثرية بموجب مرسوم جمهوري صدر سنة 1936، بسبب قِدَم بنائه وتصميمه ووجود الكثير من النقوش والنصوص التاريخية داخله، بالإضافة إلى الأعمدة الهندسية الكبيرة والضخمة.