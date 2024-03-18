الجامع العمري الكبير في بيروت.. تاريخ محفور في الحجر والوجدان (صور)

من الصعب أن تمر في بيروت دون أن تتوقف مبهورًا أمام صرح أثري قديم تفيض من جنباته حكايا التاريخ.

هو الجامع العمري الكبير بيت الله، يأسرك من النظرة الأولى بتصميمه البديع ومئذنته المربعة الضخمة، التي تُعدّ من أقدم المآذن في بيروت.

في وسط العاصمة اللبنانية يقع المسجد التاريخي. وهو أقدم مساجدها وأكبرها على الإطلاق (قبل تشييد جامع محمد الأمين)، إضافة إلى أنه أقدم الأبنية الأثرية فيها، التي لا تزال قائمة على حالها حتى اليوم.