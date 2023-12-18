أغاديز.. جنة المهاجرين الأفارقة وكابوس أوروبا

‎لا تزال أفراح مدينة "أغاديز" النيجرية متواصلة؛ احتفالا بقرار المجلس العسكري الحاكم الذي ألغى قانوناً كان يجرّم تهريب المهاجرين، حتى بعد مرور أسابيع من إعلانه.

قرار المجلس العسكري أربك أوروبا وضاعف مخاوفها، وهي التي تدرس وتخطّط منذ سنوات لكبح جماح الهجرة؛ إذ تعكف على وضع سياسة هجرة، لكنها تفشل في ذلك منذ سنوات.

سكان "أغاديز" لا يبدون معنيين بقلق أوروبا ولا خططها، هم منشغلون بالتخطيط لكيفية صرف الأموال التي سيجنونها. تماما مثل ما يفعل "نعيم"، وهو اسم مستعار لأحد "مهربي المهاجرين" تحدثت إليه "إرم نيوز".

يقول نعيم إن مدينته الصحراوية تغرق في الفرح، بعد أن عاشت ركودا لسنوات بسبب قانون 2015، وكشف أنّ عمليات نقل المهاجرين نحو ليبيا شمالا استؤنفت بسرعة و بالكثير من الفرح والحماس، مؤكدا أنه شخصيًّا نقل العشرات من المهاجرين منذ إعلان سلطات بلاده القرار.

تجذب "أغاديز" الساعين للوصول إلى أوروبا، حيث ينقل نعيم وأمثاله المهاجرين برًّا إلى الأراضي الليبية، ومنها ينطلقون عبر قوارب توصلهم إلى دولة أوروبية في الأغلب إيطاليا القريبة من ليبيا وتونس.