تقرير: انقلابيو النيجر يستفزون الاتحاد الأوروبي بملف الهجرة

أثار قرار السلطات الحاكمة في النيجر إلغاء قانون لتجريم تهريب المهاجرين قلقًا في الاتحاد الأوروبي الذي دخل مرحلة صدام مع واحدة من دول الساحل الأفريقي التي تشهد توتّرًا أمنيًّا.

ووضع المجلس العسكري الحاكم في نيامي حدًّا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الحدود، بعد أن ألغى التشريع الذي جرَّم تهريب المهاجرين، وكان جزءًا من إستراتيجية أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية أنّ "المواجهة جارية بين النيجر والاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة، بعد أن صَعّد المجلس العسكري الناتج عن انقلاب يوليو/تموز في نيامي من حدة التوتر يوم الاثنين الماضي، من خلال إلغاء قانون يعود تاريخه إلى عام 2015 يعاقب الاتجار غير المشروع بالمهاجرين".

وبرَّر النظام العسكري في النيجر قراره إلغاء القانون الذي يهدف إلى وقف تدفقات الهجرة نحو البحر الأبيض المتوسط، بقوله إنّه تم تبنيه "تحت تأثير قوى أجنبية معينة" وبوصفه قانونًا "مضرًّا بمصالح النيجر ومواطنيها".

ووفق "لوموند" فإنّه "من المتوقع أن يكون لهذا الإعلان صدى أكبر في بروكسل حيث تحتل الدولة الواقعة في منطقة الساحل مكانًا إستراتيجيًّا على طرق الهجرة في القارة الأفريقية بصفتها ممر عبور متميِّزًا نحو ليبيا، ومنصة انطلاق ـ إلى جانب تونس - نحو إيطاليا".