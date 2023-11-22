ملف الهجرة غير الشرعية يشعل "نار الشعبوية" في أوروبا

ونقل التقرير عن وزيرة الداخلية الفنلندية، قولها إن "موسكو استخدمت المهاجرين بجلبهم من العراق والصومال واليمن ونقلهم إلى روسيا، ثم إلى الحدود الفنلندية"، مضيفة أن "هذه هي أسلحة العدوان التي تخفي وراءها غايات دنيئة دون أن تكشف عن نفسها".

وفيما اعتبر التقرير أن تصريحات المسؤولة الفنلندية تنطوي على مزايدات سياسية وتصريحات شعبوية، ترى هلسنكي أن ملف المهاجرين واللاجئين كان دوما إحدى الظواهر المزعزعة للاستقرار في الديمقراطيات الكبيرة.

وفجّر موقف فنلندا وتصريح وزيرة الداخلية الباب جدلاً عن "هدايا تقدمها موسكو للشعبويين"، وفق وصف المسؤولة الفنلندية.

وكانت ثلاث دول أوروبية وهي فنلندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، انتقدت بشدة ما يوصف بأنه طريقة لزعزعة الاستقرار من قبل روسيا.

وفي عام 2021، عانت بولندا أيضا، وفق التقرير، من هذا النوع من الهجرة باستعمال القوة، وهو ما تكرر في أغسطس 2023.