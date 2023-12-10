بعد إلغاء قانون الهجرة.. النيجر تتعهد بإعادة النظر في فتح الحدود مع ليبيا

تعهدت النيجر اليوم الأحد، بإعادة النظر في قرار فتح الحدود مع ليبيا، بحسب بيان للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بعد أن ألغت نيامي قانونًا يجرم الهجرة غير الشرعية.

وقال البيان إن وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عيسى عبد المجيد، التقى رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين، ووزير خارجيته، في مدينة درك بالنيجر قرب الحدود الليبية.

وبحث المسؤول في حكومة أسامة حماد مع المسؤولين في النيجر ملف الهجرة غير الشرعية والتعاون الثنائي، وملف افتتاح قنصلية بمدينة سبها.

وكانت النيجر التي يحكمها العسكر منذ انقلاب يوليو/تموز الماضي، ألغت تجريم مهربي المهاجرين، وهي خطوة رحب بها سكان أغاديس.