ما الفرق بين فضيحة "الكالتشيوبولي" التي هبطت بيوفنتوس إلى الدرجة الثانية وقضية برشلونة؟



كشفت صحيفة "ماركا" أوجه التشابه والاختلاف بين فضيحة "الكالتشيوبولي"، التي أدت لسقوط يوفنتوس لدوري الدرجة الثانية عام 2006 في إيطاليا، وفضيحة رشوة برشلونة لماريا نيغريرا، الرئيس السابق للجنة الحكام بإسبانيا.

وبحسب ماركا، فإن "الكالتشيوبولي" كانت فضيحة تلاعب بنتائج المباريات بمساعدة الحكام وتورط فيها أندية يوفنتوس ولاتسيو وفيورنتينا وميلان وريجينا، وتبعها تحقيقات قضائية ورياضية شهدت التنصت على هواتف المسؤولين في الأندية وأعطت أحكاما قضائية ورياضية كان أبرزها نزول يوفنتوس لدوري الدرجة الثانية وتجريده من ألقابه في موسمين.