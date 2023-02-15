الأرقام والحالات المثيرة للجدل خلال فترة اتهام برشلونة بتقديم رشاوى للحكام (فيديو وصور)

فتح المدعي العام في إسبانيا، تحقيقًا بتلقي نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في إسبانيا، رشاوى من نادي برشلونة عن الفترة ما بين 2016 و2018، وهو ما نفاه النادي في بيان رسمي.

وخلال الفترة التي اتهم فيها برشلونة بتقديم رشاوى للحكام شهد الدوري الإسباني 3 مواسم توج خلال برشلونة بلقب الدوري مرتين 2015-2016 و2017-2018 بينما توج ريال مدريد بلقب 2016-2017.

وبحسب صحيفة ماركا كان موسم 2017-2018 آخر موسم في الدوري الإسباني دون تقنية حكم الفيديو، وخلال الفترة ما بين شباط / فبراير 2016 و1 آذار / مارس 2018، لم يحتسب الحكام أي ضربة جزاء ضد برشلونة.