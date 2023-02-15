الأرقام والحالات المثيرة للجدل خلال فترة اتهام برشلونة بتقديم رشاوى للحكام (فيديو وصور)
فتح المدعي العام في إسبانيا، تحقيقًا بتلقي نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في إسبانيا، رشاوى من نادي برشلونة عن الفترة ما بين 2016 و2018، وهو ما نفاه النادي في بيان رسمي.
وخلال الفترة التي اتهم فيها برشلونة بتقديم رشاوى للحكام شهد الدوري الإسباني 3 مواسم توج خلال برشلونة بلقب الدوري مرتين 2015-2016 و2017-2018 بينما توج ريال مدريد بلقب 2016-2017.
وبحسب صحيفة ماركا كان موسم 2017-2018 آخر موسم في الدوري الإسباني دون تقنية حكم الفيديو، وخلال الفترة ما بين شباط / فبراير 2016 و1 آذار / مارس 2018، لم يحتسب الحكام أي ضربة جزاء ضد برشلونة.
موسم 2016 -2017
توّج ريال مدريد باللقب تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان برصيد 93 نقطة في موسم كان قليل الجدل، وشهد هذا الموسم حالتين جدليتين لصالح برشلونة هما هدف ميسي من تسلل ضد إسبانيول وضربة جزاء حصلوا عليها ضد فالنسيا مشكوك في صحتها.
وبالأرقام، حصل برشلونة على 9 ضربات جزاء لصالحه في هذا الموسم، ولم تحتسب ضده أي ضربة جزاء، كما طرد منه لاعب واحد وطرد من منافسيه 10 لاعبين.
بينما حصل ريال مدريد على 8 ضربات جزاء لصالحه و 4 ضده، وتم طرد لاعبين منه، وطرد من منافسيه 4 لاعبين.
موسم 2017-2018
تُوج برشلونة بلقبه الكبير الأخير، وسط عدة حالات أثارت الجدل ضد برشلونة خاصة في الكلاسيكو مصل ضرب لويس سواريز لفاران، وعدم إعلان ضربة جزاء ضد سيميدو ورفض هدف لكريم بنزيما.
وبالأرقام حصل برشلونة على 9 ضربات جزاء لصالحه، وتم احتساب اثنتين ضده، وطردْ لاعبين اثنين منه، بينما طُرد من منافسيه 5 لاعبين.
ريال مدريد حصل على 9 ضربات جزاء أيضًا، واحتسبت 8 ضده، وطرد منه 6 لاعبين ومن منافسيه 3 لاعبين.
في الـ10مواسم الأخيرة منذ 2012-2013
ضربات الجزاء
حصل برشلونة على 88 ضربة جزاء وأعلن ضده 34 ضربة جزاء.
حصل ريال مدريد على 98 ضربة جزاء وأعلن ضده 53 ضربة جزاء.
الطرد
قبل تقنية الفيديو طرد من برشلونة 11 لاعبًا بينما طرد من ريال مدريد 23.
وبعد تقنية الفيديو طرد من برشلونة 20 لاعبًا ومن ريال مدريد 13.