ما بين خصم النقاط والهبوط.. ما العقوبات التي تنتظر برشلونة في حال إدانته بـ"فساد التحكيم"؟

يواجه برشلونة فضيحة جديدة قد تكلفه غاليا، إذ كشفت محطة "كادينا سير" أن مكتب المدعي العام الإسباني يحقق بشأن دفع النادي الكتالوني مبالغ ضخمة لنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، مما قد يعرض النادي الكتالوني لعقوبات قاسية.

ويستعد برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد في مواجهة إقصائية مؤهلة لدور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم الخميس.

ويجري المدعي العام الإسباني تحقيقات مع نيغريرا بتهمة تلقي رشاوى من نادي برشلونة، بين عامي 2016 و2018، من أجل إجراء تحقيقات بشأن الحكام حتى يكونوا محايدين ولا يتخذون قرارات ضد النادي.

وأكدت إدارة الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أنه لا توجد أزمة في هذا الأمر، إذ إنه يتم التعامل بهذه الطريقة منذ 2003.