تحقيقات بتقديم برشلونة رشاوى للنائب السابق لرئيس لجنة الحكام.. والنادي يرد في بيان رسمي

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن فتح مكتب المدعي العام الإسباني تحقيقات مع نائب الرئيس السابق للجنة الحكام بتهمة تلقى رشاوى من نادي برشلونة، بين عامي 2016 و2018، من أجل إجراء تحقيقات بشأن الحكام حتى يكونوا محايدين ولا يتخذون قرارات ضدهم.

كما أكدت إدارة بارتوميو، الرئيس السابق للبلوغرانا، بدورها أنه لا يوجد أزمة في هذا الأمر، إذ إنه يتم التعامل بهذه الطريقة منذ 2003.

كما أوضحت إذاعة "كادينا سير" أن "مكتب المدعي العام في برشلونة يحقق مع شركة تدعى DASNIL 95 SL، وهي مملوكة لخوسيه ماريا نيغريرا، الحكم السابق ونائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، بشأن تهم فساد، حيث تقاضى مبالغ مالية مقدرة بـ1.4 مليون دولار دفعها نادي برشلونة لشركته بين عامي 2016 و2018".