تحقيقات بتقديم برشلونة رشاوى للنائب السابق لرئيس لجنة الحكام.. والنادي يرد في بيان رسمي
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن فتح مكتب المدعي العام الإسباني تحقيقات مع نائب الرئيس السابق للجنة الحكام بتهمة تلقى رشاوى من نادي برشلونة، بين عامي 2016 و2018، من أجل إجراء تحقيقات بشأن الحكام حتى يكونوا محايدين ولا يتخذون قرارات ضدهم.
كما أكدت إدارة بارتوميو، الرئيس السابق للبلوغرانا، بدورها أنه لا يوجد أزمة في هذا الأمر، إذ إنه يتم التعامل بهذه الطريقة منذ 2003.
كما أوضحت إذاعة "كادينا سير" أن "مكتب المدعي العام في برشلونة يحقق مع شركة تدعى DASNIL 95 SL، وهي مملوكة لخوسيه ماريا نيغريرا، الحكم السابق ونائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، بشأن تهم فساد، حيث تقاضى مبالغ مالية مقدرة بـ1.4 مليون دولار دفعها نادي برشلونة لشركته بين عامي 2016 و2018".
وأصدر برشلونة بيانًا للرد على هذه الاتهامات، جاء فيه: "بالنظر إلى المعلومات التي تم بثها اليوم في برنامج Què t'hi jugues، يريد أن يوضح نادي برشلونة أنه على دراية بالحقائق التي يحقق فيها مكتب المدعي العام فيما يتعلق بالمدفوعات المقدمة لشركات خارجية ونوضح، أن النادي استأجر خدمات مستشار تقني خارجي في الماضي والذي قدم على شكل فيديو، تقارير فنية للاعبي الفئات الصغرى في إسبانيا للأمانة الفنية للنادي".
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد العلاقة مع المزود الخارجي نفسه من خلال التقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم الاحترافي من أجل استكمال المعلومات المطلوبة من قبل طاقم التدريب للفريق الأول وهي ممارسة شائعة عند أندية كرة القدم المحترفة".
تابع البيان: "يأسف نادي برشلونة أن هذه المعلومات تظهر الآن في أفضل لحظة للفريق في هذا الموسم، وسيتخذ النادي إجراءات قانونية ضد أي شخص يفسد صورة النادي بإشارات محتملة ضد سمعة الكيان التي قد تنشأ نتيجة لهذه المعلومات".
ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، يوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب ملحق دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.
وكان برشلونة حقق فوزًا صعبًا، على مضيفه فريق فياريال، بهدف نظيف، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين في الدوري الإسباني.
ورفع برشلونة رصيده للنقطة 56 في صدارة جدول ترتيب الليغا، متفوقًا بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق ريال مدريد، صاحب الـ45 نقطة، ويواجه نظيره إلتشي مساء الثلاثاء.