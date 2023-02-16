برشلونة ضد مانشستر يونايتد.. الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل قمة الدوري الأوروبي
يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على منافسه برشلونة الإسباني مساء اليوم الخميس في جولة الذهاب لمرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.
وتتأهل عن هذه المرحلة 8 أندية إلى دور الستة عشر بعد أن ضمنت 8 أندية التأهل بشكل رسمي إلى ثمن النهائي وهي آرسنال الإنجليزي وريال سوسييداد وريال بيتيس الإسبانيين وفرايبورج الألماني.
وتأهلت أيضاً أندية سانت جيلواز البلجيكي وفيرنفاروس المجري وفينورد الهولندي وفنربخشة التركي.
وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي..
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (سبوتيفاي كامب نو) في الساعة الـ8:45 مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.
تاريخ المواجهات
تقابل الفريقان في أول مواجهة رسمية في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1984 وتأهل مانشستر يونايتد بعد فوزه بنتيجة 3-0 في لقاء الإياب بعدما فاز برشلونة بنتيجة 2-0 ذهابًا.
وتغلب مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 على برشلونة في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1991 ثم تجدد الموعد في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وتعادلا بنتيجة 2-2 ثم فاز برشلونة بنتيجة 4-0.
وتعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-3 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 1998 ثم تأهل مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2008 عقب التعادل دون أهداف ثم الفوز بنتيجة 1-0.
ولعب الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009 وفاز برشلونة بنتيجة 2-0 ثم كرر برشلونة تفوقه في نهائي دوري الأبطال عام 2011 بنتيجة 3-1.
وكانت آخر مواجهة رسمية في ربع نهائي دوري الأبطال وتغلب برشلونة ذهابًا بنتيجة 1-0 وإيابًا بنتيجة 3-0.
ولم يسبق أن خسر برشلونة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد من قبل، بخلاف أن آخر فوز للفريق الإنجليزي أمام برشلونة في مواجهة رسمية كان يوم الـ29 من أبريل 2008.
مشوار الفريقين
يخوض برشلونة منافسات الدوري الأوروبي بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف بايرن ميونيخ الألماني برصيد 18 نقطة وإنتر ميلان الإيطالي برصيد 10 نقاط.
وتأهل مانشستر يونايتد بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 15 نقطة في المجموعة الخامسة خلف ريال سوسييداد الإسباني الذي تفوق بفارق هدف واحد عن مانشستر.
أسلحة برشلونة
يتطلع برشلونة لتحقيق الفوز على ملعبه من أجل الاقتراب من التأهل إلى ثمن النهائي واستكمال مشواره نحو تحقيق لقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى وحصد أول بطولة قارية منذ عام 2015.
وقال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن "فريقه ينتظر مباراة رائعة ضد مانشستر يونايتد الذي تطور بشكل لافت مع مدربه الهولندي إيريك تين هاج".
وأشار إلى أن مباراة الإياب في ملعب (أولد ترافورد) سيتم خلالها حسم كل شيء ولكن المباراة الأولى مهمة، كما إن مثل هذه المواجهات متقاربة المستوى إلى حد بعيد وتحتاج لتركيز شديد.
ويغيب عن صفوف برشلونة عثمان ديمبيلي وسيرجيو بوسكيتس، ويعتمد برشلونة على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي جوليس كوندي ورونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وأليخاندرو بالدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فرينكي دي يونج وبجواره بيدري وفرانك كيسيه وفي الهجوم جافي ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.
أوراق مانشستر يونايتد
يسعى مانسشتر يونايتد الإنجليزي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج دياره وحصد الفوز في معقل كامب نو وهو ما لم يحدث من قبل.
وقال تين هاغ في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن برشلونة ومانشستر يونايتد من الفرق التي تملك الطموح للتواجد في دوري الأبطال ولكن الحقيقة أن المواجهة في الدوري الأوروبي وكل فريق يبحث عن العودة إلى طريق البطولات القارية.
وأشار إلى أن برشلونة فريق يلعب كرة قدم مميزة، كما إن الإحصائيات تبدو مبهرة بالنسبة للفريق الكتالوني وخاصة فيما يتعلق بالاستحواذ على الكرة.
ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز ومارسيل سابيتزر للإيقاف، بجانب دوني فان دي بيك وكريستيان إيريكسن وسكوت ماكتموناي وأنتوني مارسيال للإصابة.
ويعتمد مانشستر يونايتد على تشكيلة تضم حارس المرمى دافيد دي خيا وأمامه الرباعي رافايل فاران وهاري ماجواير وديوجو دالوت ولوك شاو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره فريد وبرونو فرنانديز مع ثلاثي خط الهجوم جادون سانشو وماركوس راشفورد وفاوت فيغهورست.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندارد دي لييج البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن برشلونة تطور مع تشافي بشكل واضح وهذا ما لا ينكره أحد، ولكن مثل هذه المواجهات الكبرى تبدو كمقياس لكل فريق.
وأوضح أن مانشستر يونايتد لديه بعض الخبرات التي تساعده خاصة كاسيميرو وبرونو فرنانديز، مؤكدًا أن تألق راشفورد أخيرًا نقطة مهمة وسلاح رائع في يد الفريق الإنجليزي.