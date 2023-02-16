برشلونة ضد مانشستر يونايتد.. الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل قمة الدوري الأوروبي

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في أول مواجهة رسمية في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1984 وتأهل مانشستر يونايتد بعد فوزه بنتيجة 3-0 في لقاء الإياب بعدما فاز برشلونة بنتيجة 2-0 ذهابًا.

وتغلب مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 على برشلونة في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1991 ثم تجدد الموعد في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وتعادلا بنتيجة 2-2 ثم فاز برشلونة بنتيجة 4-0.

وتعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-3 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 1998 ثم تأهل مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2008 عقب التعادل دون أهداف ثم الفوز بنتيجة 1-0.

ولعب الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009 وفاز برشلونة بنتيجة 2-0 ثم كرر برشلونة تفوقه في نهائي دوري الأبطال عام 2011 بنتيجة 3-1.

وكانت آخر مواجهة رسمية في ربع نهائي دوري الأبطال وتغلب برشلونة ذهابًا بنتيجة 1-0 وإيابًا بنتيجة 3-0.

ولم يسبق أن خسر برشلونة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد من قبل، بخلاف أن آخر فوز للفريق الإنجليزي أمام برشلونة في مواجهة رسمية كان يوم الـ29 من أبريل 2008.