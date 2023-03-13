رسميا.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي بمشاركة 4 فرق لـ4 سنوات

ووافقت رابطة الدوري الإيطالي على عرض السعودية باستضافة كأس السوبر الإيطالي لمدة ست سنوات، وفي هذا الإطار الزمني، يجب لعب أربع نسخ على الأقل في السعودية تبدأ عام 2024، ثم في عام 2025 و2028 و2029.

وسيتم تحديد مكان إقامة البطولة في عامي 2026 و2027.

ومع الصيغة المكونة من أربعة أندية، يجب تقييم التأثير على الموسم المزدحم بالفعل، ستحصد رابطة الدوري الإيطالي 23 مليون يورو في الموسم الواحد.

من ناحية أخرى، إذا تم اتباع نظام مباراة واحدة في نهائي كأس السوبر سينخفض ​​الدخل إلى 12 مليون يورو.