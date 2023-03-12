كم نقطة يحتاجها نابولي لحسم لقب الدوري الإيطالي رسميًا؟
أحرز نابولي هدفين في الشوط الثاني عبر الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا وضربة رأس من أمير رحماني، ليفوز على ضيفه أتالانتا ويقترب أكثر من حسم لقب الدوري الإيطالي.
واقترب نابولي من التتويج باللقب الأول للدوري الإيطالي منذ موسم 1989-1990 عندما قاده الراحل دييغو أرماندو مارادونا للقب المحلي الغائب منذ 33 عاما.
وبعد نهاية الجولة الـ29 للدوري رفع نابولي رصيده إلى 68 نقطة، متقدما بفارق 18 نقطة عن إنتر ميلان أقرب منافسيه وصاحب المركز الثاني.
وتتبقى 12 جولة على نهاية المسابقة، لكن نابولي بحاجة لتحقيق الفوز في ست مباريات فقط أي حصد 18 نقطة لحصد اللقب رسميًا دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، في نجاح مبهر للفريق الجنوبي بقيادة مديره الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي.
وفي حال تعثر إنتر ميلان ملاحقه المباشر ستقل الانتصارات المطلوبة، ويأمل عشاق الفريق أن يحتفل النادي بفوزه بالدوري لأول مرة منذ عام 1990 ولثالث مرة في تاريخه.
وعوّض نابولي خسارته الجولة الماضية أمام لاتسيو صاحب المركز الثالث، وذلك بتحقيق الفوز على ضيفه أتالانتا ليقترب أكثر من حسم اللقب مبكرا.
واستفاد نابولي من خسارة إنتر ميلان صاحب المركز الثاني خارج أرضه 2-1 أمام سبيتسيا يوم الجمعة، ليوسع فارق النقاط إلى 18 نقطة.