كم نقطة يحتاجها نابولي لحسم لقب الدوري الإيطالي رسميًا؟

وتتبقى 12 جولة على نهاية المسابقة، لكن نابولي بحاجة لتحقيق الفوز في ست مباريات فقط أي حصد 18 نقطة لحصد اللقب رسميًا دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، في نجاح مبهر للفريق الجنوبي بقيادة مديره الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وفي حال تعثر إنتر ميلان ملاحقه المباشر ستقل الانتصارات المطلوبة، ويأمل عشاق الفريق أن يحتفل النادي بفوزه بالدوري لأول مرة منذ عام 1990 ولثالث مرة في تاريخه.