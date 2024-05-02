5 علامات تدل على تقدم بشرتك في السن بشكل صحي

في إطار السعي الدؤوب لتحقيق إشراقة الشباب، غالبًا ما يبدو الحصول على بشرة صحية وكأنه لغز محاط بظلال مخاوف العلامات التقليدية للشيخوخة، منها: البقع الشمسية، والتجاعيد، والجلد الجاف. ومع ذلك، يكمن عالم من الإشارات الإيجابية التي تشير إلى أن بشرة الشخص تتقدم في السن بشكل جيد.

ويعد التعرف على هذه العلامات أمرًا مهمًا لفهم تأثير خيارات نمط الحياة وعادات العناية بالبشرة.

وبالاعتماد على رؤى خبراء الأمراض الجلدية، كشف تقرير نشره موقع "HuffPost" عن 5 مؤشرات ميمونة لبشرة متقدمة في السن:

الشفاء السريع للجراح

في شهادة على مرونة الجسم، يدل التعافي السريع للجروح على صحة الجلد. ويعزو الخبراء ذلك إلى عوامل، مثل: تناول البروتين الكافي، وجهاز المناعة القوي، والجينات الوراثية.

كما أن الشفاء في الوقت المناسب لا يعكس الحيوية الفسيولوجية فحسب، بل يعكس أيضًا كفاية التغذية وتوازن الرطوبة، وهي مكونات أساسية لتجديد البشرة بشكل مثالي.

الملمس الحريري

تجسّد البشرة الناعمة واللينة انتصار العناية بالبشرة، والتي تشمل حماية فعالة من أشعة الشمس وترطيب جيد، إذ يشير غياب الجفاف والتقشر إلى اتباع نظام جيد للعناية بالبشرة، مع الحفاظ على العناصر الأساسية مثل حمض الهيالورونيك، والجليكوزامينوجليكان.

ويؤكد الخبراء على دور الترطيب في الحفاظ على مرونة الجلد ونضارته، وهي سمات أساسية للحفاظ على إشراقة الشباب.