دراسة تكشف آلية "دفاع جيني" في نبات القهوة ضد مرض مُدمر

حققت دراسة فريق دولي بقيادة جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة تقدمًا كبيرًا في حماية نباتات أرابيكا (القهوة العربية) ضد مرض مدمر، بحسب ما ذكره موقع "phys".

ولطالما كانت القهوة العربية، وهي عنصر أساس في إنتاج القهوة العالمي وتمثل 60% من حصة السوق، عرضة منذ فترة طويلة لمخاطر صدأ أوراق القهوة، وهو مرض فطري سيئ السمعة أدى إلى تدمير المزارع في سريلانكا خلال القرن الـ19.

وشهدت دراسة الفريق رسم خرائط دقيقة للمخططات الجينية لنبات أرابيكا ونوعين من أنواع القهوة ذات الصلة الوثيقة، ثم حدد الباحثون مزيجًا جديدًا من الجينات التي تمنح مقاومة لصدأ أوراق القهوة.