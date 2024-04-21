القهوة العربية سبقت ظهور العرب

كشفت دراسة وراثية علمية فريدة، تتبعت نشأة نبات القهوة، أن الصنف العربي منها، والذي يعد الأشهر والأكثر استخدامًا عالميًّا، قد سبق ظهور العرب أنفسهم في الجزيرة العربية، رغم كونهم أول من أعدّها للشرب.

وتقول الدراسة التي اعتمد باحثوها على جينات النباتات، أن عمر القهوة العربية المعروفة عالميًّا باسم "أرابيكا" يقدر بنحو 600 ألف، أي أنها أقدم من ظهور العرب الأولين في حقبة الأجداد قحطان أو عدنان أو النبي إسماعيل عليه الصلاة والسلام التي لا تتجاوز عدة آلاف من السنين قبل الميلاد.

وخلصت الدراسة إلى أن القهوة العربية نشأت عبر التهجين الطبيعي لنوعين آخرين من القهوة منذ نحو 600 ألف سنة في منطقة غابات جبلية في جنوب غرب إثيوبيا.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت تلك النبتة الهجينة لتقلبات كبيرة على مدار الآلاف من السنين، إذ ازدهرت خلال الفترات الدافئة والرطبة، بينما عانت خلال الفترات الجافة.

وقال فيكتور ألبرت، وهو عالم أحياء في جامعة "بوفالو"، وقد شارك في سير الدراسة، إن ظهور القهوة العربية سبق أيّ تدخل بشري.