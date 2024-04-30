5 بهارات ستحول قهوتك الصباحية لمشروب صحي

بالنسبة للكثيرين، القهوة ليست مجرد روتين صباحي؛ بل إنها من أبرز الطقوس اليومية، التي تمد من يشربها بدفعة من الطاقة خلال يوم عمل طويل ومنهك.

ولأن القهوة تعد مشروبا "غير صحي" خصوصا وأن الإكثار من شربها قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة، إلا أن إضافة واحد من هذه البهارات الخمسة إليها، قد يجعلها مشروبا صحيا بنكهة غنية ولذيذة.

وبحسب الخبراء، توفر التوابل مثل القرفة، والهيل، وجوزة الطيب، والنعناع، وحتى الفلفل الحار مغامرة حسية مع كل رشفة.

القرفة

من التوابل المرتبطة غالبًا بشاي الصباح، إلا أنها يمكن أن تضيف لمسة "عطرية" إلى قهوتك.

القرفة لا تقدم نكهة فريدة فحسب، بل إنها تتميز بخصائص مضادة للأكسدة تقوي جهاز المناعة.

رشة من القرفة قادرة على خفض نسبة الكوليسترول الضار، وتنظيم نسبة السكر في الدم، ومكافحة الالتهابات.

الهيل

إن إضافة كمية صغيرة من الهيل إلى قهوتك يمكن أن يعزز من نكهتها ورائحتها.

ويعتقد أن الهيل، المعروف بمحتواه من الألياف والمعادن الأساسية، يعزز الدورة الدموية ويساعد في عملية الهضم.

وسواء كنت تعاني من عسر الهضم أو الغازات أو الحموضة أو الإمساك، يمكن أن يكون الهيل حليفك العطري.