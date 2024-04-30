متذوق القهوة.. دورات بـ200 دولار للحصول على وظيفة الأحلام في السعودية

وتختلف أجور الالتحاق بالدورات التدريبية في السعودية من شركة لأخرى، فيما تعرض إحداها على سبيل المثال تعلم تذوق القهوة عبر دورة مدتها يومان، في كل يوم جلسة مدتها ثلاث ساعات، وبأجور تبلغ 700 ريال (نحو 190 دولاراً).

ويبدي كثير من الراغبين باتباع دورات تذوق القهوة، مخاوف أو يشككون في سهولة الحصول على وظيفة متذوق كما يروج لها المتذوقون المعروفون في المملكة، وعددهم قليل جدًّا، لكن آخرين التحقوا بالفعل بتلك الدورات كما يظهر في مقاطع الفيديو الكثيرة في صفحات المدربين.

وحدد أحمد الحميضي، وهو طبيب سعودي يحمل شهادة الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي، مجموعة عناصر قال إنها شرط لنجاح المقبلين على دورات تعلم تذوق القهوة.

وكتب الحميضي موضحاً على موقع "إكس"، ضمن نقاش واسع حول مهنة ووظيفة الأحلام لكثيرين: "لا بدّ من توفر عناصر النجاح، ومنها: التمتع بسعة ذاكرة حسية مناسبة، والتمتع بمهارات جيدة في الانتباه والتركيز والتحليل والتركيب والتمييز، وتوفر ذاكرة عاملة قادرة وبسرعة ودقة على معالجة المعلومات الشمية، ومن ثم تحديد نوعها بالتعاون مع الذاكرة الحسية".