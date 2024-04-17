لمدة 30 يومًا.. فوائد استبدال القهوة بالشاي الأخضر
بينما يفضل الكثير من الناس القهوة، يفضل آخرون الشاي الأسود أو الشاي الأخضر. ويعد هذا الأخير خياراً ممتعاً ومميزاً كمشروب ساخن، حيث إن نكهته لها تأثير مهدئ ومريح ويوفر الكافيين اللازم لتعزيز الطاقة الصباحية.
وبحسب موقع Aol، فإن شرب الشاي الأخضر مرتين يومياً لمدة شهر له الفوائد الأربع التالية.
1- الحد من القلق والتوتر:
من المعروف أن شرب فنجان من القهوة في الصباح يزيد من اليقظة والانتباه، لكنه في الوقت نفسه يؤدي إلى القلق والتوتر.
فوفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يحتوي كوب من القهوة سعة 8 أونصات (حوالي 114 غراماً) على 80-100 مليغرام من الكافيين، بينما يحتوي كوب من الشاي الأخضر على حوالي 30-50 مليغراما.
من المؤكد أن كمية الكافيين الموجودة في الشاي الأخضر كافية لإبقائك نشيطاً طوال اليوم، وذلك حسب الكمية التي يحتاجها جسمك ليشعر ويعمل بأفضل حالاته.
تشرح أخصائية التغذية الرياضية إيمي جودسون: "يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، والذي يمكن أن يزيد من معدل الأيض بشكل مؤقت. ينشط الكافيين الجهاز العصبي المركزي ويزيد من إفراز الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين".
2- تحسين التفكير
يحسن شرب الشاي الأخضر من القدرة على التفكير والتركيز على المهام اليومية. وهذا تحسن أكثر دراماتيكية من شرب القهوة.
تقول جودسون: "قد يكون للجمع بين الكافيين وإلـ-ثيانين (نوع من الأحماض الأمينية الموجودة في الشاي الأخضر) تأثير إيجابي على الوظيفة الإدراكية. وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى تأثير وقائي محتمل ضد الأمراض العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر".
3-تقليل مشاكل المعدة
ببساطة، يمكن أن تؤدي العديد من الأطعمة والمشروبات إلى تعطيل صحة الأمعاء والتسبب في مجموعة من المشاكل. وقد ثبت أن الشاي الأخضر من المشروبات التي تخفف بشكل عام من مشاكل المعدة والأمعاء.
وفقًا لجودسون، فإن الشاي الأخضر غني بالبوليفينول، وخاصة الكاتيكين، وهي"مضادات أكسدة قوية تعمل على تحييد الجذور الحرة في الجسم وتقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات". وتضيف أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يقلل أيضًا من التهاب الأمعاء ويمنع العديد من المشاكل الصحية مثل الغثيان والإمساك.
4-فقدان الوزن
من الجدير بالذكر أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. فقد أظهرت الأبحاث أن الشاي الأخضر يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز عملية الأيض وتعزيز حرق الدهون.
تقول جودسون إن البحث "يشير إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن". وقد ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، وخاصة EGCG، تعزز أكسدة الدهون. وقد يساهم ذلك في فقدان الوزن والتحكم في الوزن على المدى الطويل".