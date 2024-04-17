لمدة 30 يومًا.. فوائد استبدال القهوة بالشاي الأخضر

بينما يفضل الكثير من الناس القهوة، يفضل آخرون الشاي الأسود أو الشاي الأخضر. ويعد هذا الأخير خياراً ممتعاً ومميزاً كمشروب ساخن، حيث إن نكهته لها تأثير مهدئ ومريح ويوفر الكافيين اللازم لتعزيز الطاقة الصباحية.

وبحسب موقع Aol، فإن شرب الشاي الأخضر مرتين يومياً لمدة شهر له الفوائد الأربع التالية.

1- الحد من القلق والتوتر:

من المعروف أن شرب فنجان من القهوة في الصباح يزيد من اليقظة والانتباه، لكنه في الوقت نفسه يؤدي إلى القلق والتوتر.

فوفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يحتوي كوب من القهوة سعة 8 أونصات (حوالي 114 غراماً) على 80-100 مليغرام من الكافيين، بينما يحتوي كوب من الشاي الأخضر على حوالي 30-50 مليغراما.

من المؤكد أن كمية الكافيين الموجودة في الشاي الأخضر كافية لإبقائك نشيطاً طوال اليوم، وذلك حسب الكمية التي يحتاجها جسمك ليشعر ويعمل بأفضل حالاته.

تشرح أخصائية التغذية الرياضية إيمي جودسون: "يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، والذي يمكن أن يزيد من معدل الأيض بشكل مؤقت. ينشط الكافيين الجهاز العصبي المركزي ويزيد من إفراز الناقلات العصبية مثل الدوبامين والنورادرينالين".