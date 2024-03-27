فوائد "غير متوقعة" لشرب كوبين من الشاي يوميًا
وفقًا لدراسة جديدة نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أكد الباحثون أن شرب كوبين من الشاي يوميًا قد يساعد على تقليل مستويات التوتر، وتحسين جودة النوم.
وأُجريت الدراسة من قبل اللجنة الاستشارية للشاي (TAP)، مستعرضة 33 بحثًا مختلفًا، بما في ذلك 8 تجارب على أُجريت على البشر.
ووفقًا للدراسة، فإن عدة أنواع من الشاي يمكن أن تساهم بتحسين جودة النوم وإدارة التوتر، مثل: الشاي الأسود، والشاي الأخضر، والبابونج الألماني، واللافندر، والورد، والياسمين.
وأشار الدكتور تيم بوند، مؤلف الدراسة، إلى أن النتائج تشير إلى أن تناول كوبين من الشاي يوميًا يمكن أن يسهم بتقليل التوتر، وتعزيز الاسترخاء.
وأكد الدكتور بوند أن الشاي يحتوي على مركبات مفيدة مثل البوليفينول والثيانين، التي تساهم بتحفيز مسارات معينة في الدماغ تقلل من التوتر، وتعزز الهدوء والاسترخاء.
ومن ناحية أخرى، حذَّر الدكتور جيل جينكينز من المخاطر الصحية لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، مشيرًا إلى أن قلة النوم يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل صحية مثل مرض السكري من النوع 2، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الأداء الإدراكي والوظائف الحيوية الأخرى.
وقال الدكتور بوند إن التوتر ونقص النوم يمكن أن يؤثرا سلبًا على الصحة العقلية والجسدية، مشيرًا إلى أن تغيير نمط الحياة، مثل شرب الشاي والحفاظ على جودة النوم، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي.
وأضاف أن المراجعة الجديدة توفر دليلاً جيدًا على أن شرب كوبين من الشاي يوميًا قد يساعد بتحسين جودة النوم والاسترخاء والتخلص من التوتر بفضل التركيزات العالية من مركبات الثيانين والبوليفينول.