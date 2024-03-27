فوائد "غير متوقعة" لشرب كوبين من الشاي يوميًا

وفقًا لدراسة جديدة نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أكد الباحثون أن شرب كوبين من الشاي يوميًا قد يساعد على تقليل مستويات التوتر، وتحسين جودة النوم.

وأُجريت الدراسة من قبل اللجنة الاستشارية للشاي (TAP)، مستعرضة 33 بحثًا مختلفًا، بما في ذلك 8 تجارب على أُجريت على البشر.

ووفقًا للدراسة، فإن عدة أنواع من الشاي يمكن أن تساهم بتحسين جودة النوم وإدارة التوتر، مثل: الشاي الأسود، والشاي الأخضر، والبابونج الألماني، واللافندر، والورد، والياسمين.

وأشار الدكتور تيم بوند، مؤلف الدراسة، إلى أن النتائج تشير إلى أن تناول كوبين من الشاي يوميًا يمكن أن يسهم بتقليل التوتر، وتعزيز الاسترخاء.