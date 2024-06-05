في بلد عربي.. اكتشاف أندر فصيلة دم على مستوى العالم

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، اكتشاف أندر فصيلة دم على مستوى العالم والتي تسمى Bombay phenotype ليصبح العراق أول بلد عربي يضم هذا الصنف النادر من الدم.

وذكرت الصحة العراقية، في بيان لها، أن النتيجة اعتمدت من وحدة فحوصات الدم المناعية المتقدمة بالمركز الوطني لنقل الدم التابع لدائرة الأمور الفنية بالوزارة.

وعرضت الوزارة البحث الجديد على لجان بحث عالمية في "المؤتمر الخامس لطب نقل الدم" والذي أقيم في إيران منتصف مايو/أيار الماضي.

وأفادت الصحة العراقية، في بيانها، بأنه تم "تأكيد النتيجة بشكل قطعي بأنها صنف نادر للدم"، واصفة ذلك بـ "الإنجاز المميز".