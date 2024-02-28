فوائد "صادمة" لإضافة بعض السمن إلى قهوتك

إذا كنت من محبي القهوة، وتبحث عن لمسة جديدة لمشروبك اليومي، فإن الخبراء ينصحونك بإضافة بعض السمن الحيواني الغني بفوائده الصحية العديدة.

ويؤكد أخصائيو التغذية لموقع "تايمز أوف إنديا" إن هذه الإضافة البسيطة قد تُحدث ثورة في روتينك الصباحي، حيث تقدم عددًا كبيرًا من المزايا التي تتجاوز جرعة الكافيين التقليدية.

وهنا بعض الأسباب التي تجعل إضافة السمن إلى قهوتك كنزًا لصحتك.

تعزيز المناعة

يعزز السمن جهاز المناعة لأنه غني بالفيتامينات، والمعادن الحيوية، مثل فيتاميني A وE، حيث يقوّي دفاعاته ضد الأمراض والالتهابات.

دعم عملية الهضم

حمض البوتريك الموجود في السمن يغذي نمو بكتيريا الأمعاء الصحية، ويخفف من المضايقات الهضمية، مثل: الانتفاخ، وعسر الهضم.

تحسين وظائف المخ

الدهون المشبعة في السمن أساسية لصحة الدماغ، وتعزز الوظيفة الإدراكية، والذاكرة، والتركيز.

زيادة مستويات الطاقة

السمن غني بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) التي ترفع طاقة الجسم والأعضاء.

دعم إدارة الوزن

تعمل الدهون الصحية الموجودة في السمن على التخلص من شعور الجوع، وتساعد في إدارة الوزن عن طريق الحد من تناول السعرات الحرارية.