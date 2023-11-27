عكس المتداول.. اللحوم الدهنية والألبان الدسمة تحارب السرطان

أشارت دراسة جديدة إلى أن المركّب الموجود بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية، مثل: اللحوم، والألبان، يمكن أن يتسلل إلى الأورام ويقتل الخلايا السرطانية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، درس باحثون من جامعة شيكاغو مئات العناصر الغذائية التي تؤثر على نمو الخلايا السرطانية، ومنها حمض الفاكسينيك.

كما توصلوا إلى أن مرضى السرطان الذين لديهم مستويات أعلى من المركب في دمائهم استجابوا بشكل أفضل للعلاج؛ ما يشير إلى أنه يمكن أن يكون له فوائد كبيرة كمكمل غذائي.

وحذَّر العلماء من أنه وعلى الرغم من وجود الأحماض الدهنية في لحوم البقر والحليب، فمن المهم عدم تشبع النظام الغذائي بها، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل خطير وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتحتوي القطع الدهنية من لحم البقر والضأن على مستويات أعلى من حمض الفاكسينيك مقارنة باللحوم الخالية من الدهون، وكذلك الحليب كامل الدسم ومنتجات الألبان كاملة الدسم مقارنة بالحليب قليل الدسم والخالي من الدسم.

وتأتي القوة المضادة للسرطان للأحماض الدهنية المشتقة من منتجات الألبان من قدرتها على تحفيز بعض الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا التائية، والتي تحفز جهاز المناعة.

وقال الباحثون إن تناول الأطعمة الغنية بهذا المركب أو إعطاءه لمرضى السرطان كمكمل يمكن أن يكون له فوائد قابلة للقياس في تقليل حجم الأورام.

وقال الدكتور جينغ تشين، كبير مؤلفي الدراسة "مِن خلال التركيز على العناصر الغذائية التي يمكن أن تنشط استجابات الخلايا التائية، وجدنا مادة تعزز المناعة المضادة للورم عن طريق تنشيط مسار مناعي مهم".