دراسة: مشاكل الرؤية إنذار مبكر لمرضى الزهايمر

أظهرت دراسة، نشرت في مجلة "لانسيت" لطب الأعصاب، أن متلازمة الضمور القشري الخلفي، أحد أنواع مرض الزهايمر، تبدأ بالتأثير على المرضى في عمر 59؛ أي قبل حوالي خمس إلى ست سنوات من تشخيص معظم المرضى الذين يعانون من المتلازمة، وفقًا لصحيفة الواشنطن بوست.

وبحسب الدراسة، قام فريق دولي بقيادة باحثين في جامعة كاليفورنيا بمراجعة سجلات 1092 مريضًا بمتلازمة الضمور القشري الخلفي PCA من 16 دولة، تبين أن آلاف المصابين يتأخر تشخيصهم بسبب عدم معرفتهم بالأعراض المبكرة غير المعتادة.

ووجدت الدراسة أيضًا أن مرضى PCA لديهم مستويات من لويحات الأميلويد والتاو الضارة في أدمغتهم، والتي تتطابق مع تلك الموجودة في النسخة الأكثر شيوعًا من مرض الزهايمر، لكن المختلف بأن اللويحات تم العثور عليها في جزء مختلف من الدماغ: المناطق الموجودة في الجزء الخلفي من الدماغ والتي تشارك في الرؤية، مثل الفص القذالي والفص الجداري.