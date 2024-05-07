القضاء على هذا النوع من السرطان أصبح ممكنًا

قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن القضاء على سرطان عنق الرحم ممكن، وإن الجهود في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق ذلك بدأت من ألاباما، التي سجلت رابع أعلى معدل للإصابة بهذا المرض في البلاد خصوصًا بين نساء البشرة الداكنة ونساء المناطق الريفية.

وبحسب التقرير، ارتفعت حالات سرطان عنق الرحم بين النساء بين عمر 30 و44 عامًا، بنسبة 2٪ تقريبًا سنويًّا في الفترة من 2012 إلى 2019. ومن المتوقع أن ينهي المرض حياة 4300 امرأة في الولايات المتحدة هذا العام.