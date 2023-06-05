تقرير: كريم بنزيما وقع عقود انضمامه لنادي الاتحاد لمدة موسمين
كشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن نادي الاتحاد السعودي أتم رسميًّا صفقة ضم الفرنسي كريم بنزيما، مساء أمس الأحد، في صفقة انتقال حر بعد رحيله رسميًّا عن ريال مدريد الإسباني.
ورحل المهاجم البالغ عمره 35 عامًا عن ريال بعد الانفصال بالتراضي، وسط تقارير عن قرب انتقاله إلى الاتحاد السعودي في صفقة ضخمة.
وقالت الصحيفة، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادرها، إن "الفرنسي كريم بنزيما وقع رسميًّا لنادي الاتحاد ليلة البارحة في مدريد وبحضور رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي".
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قالت في تقرير لها، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، إن "الدوري السعودي يستعد لاستقبال نجمين عالميَّين آخرَين من الوزن الثقيل، بعد صفقة انضمام كريستيانو رونالدو للنصر، هما ليونيل ميسي وكريم بنزيما".
وأضاف التقرير، أن "الصفقتين العالميتين قيد الإتمام، ووصلتا إلى مراحل متقدمة جدًّا، إذ بات الأول (ميسي) قريبًا من ارتداء شعار الهلال، وبنزيما على مشارف معقل نادي الاتحاد، على أن يكون الإعلان الرسمي قبل نهاية الأسبوع الحالي".
وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن رسميًّا رحيل ميسي بعد مسيرة بدأت في 2021، وانتهت دون وصول الطرفين إلى اتفاق لتجديد العقد، الذي انتهى مع نهاية الموسم الحالي، في حين أعلن نادي ريال مدريد، يوم الأحد، رحيل بنزيما إثر إنهاء عقده بالتراضي بعد 14 موسمًا مليئة بالألقاب.
بينما كشفت تقارير إعلامية، أمس أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي وصلا إلى العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع بشكل نهائي مع اللاعب الفرنسي بعقد يمتد لموسمين.
فيما قالت تقارير أخرى، إن الهلال السعودي أرسل وفدًا رفيع المستوى إلى باريس، لإتمام التعاقد مع ميسي، حيث سيلتقي خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيل أعماله، بهدف إتمام الصفقة في أسرع وقت.
يذكر أن صحيفة "عكاظ" السعودية ذكرت، يوم الأحد، أنه من المتوقع وصول ميسي إلى الرياض في غضون 48 ساعة قبل الإعلان بشكل رسمي عن انضمامه للهلال، لكنها لم تتطرَّق للقيمة المالية للصفقة أو الراتب المتوقع للاعب.
يذكر أن ميسي دافع على مدار 21 عامًا عن قميص برشلونة، توج خلالها بـ34 بطولة أبرزها 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 لدوري أبطال أوروبا وعديد الكؤوس القارية والمحلية الأخرى.
فيما سجل بنزيما أكثر من 350 هدفًا مع ريال مدريد، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي عبر تاريخه خلف رونالدو، واختتم مسيرته بحصد 25 لقبًا مع النادي، منها دوري أبطال أوروبا خمس مرات، والدوري الإسباني أربع مرات.