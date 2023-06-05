تقرير: كريم بنزيما وقع عقود انضمامه لنادي الاتحاد لمدة موسمين

كشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية أن نادي الاتحاد السعودي أتم رسميًّا صفقة ضم الفرنسي كريم بنزيما، مساء أمس الأحد، في صفقة انتقال حر بعد رحيله رسميًّا عن ريال مدريد الإسباني.

ورحل المهاجم البالغ عمره 35 عامًا عن ريال بعد الانفصال بالتراضي، وسط تقارير عن قرب انتقاله إلى الاتحاد السعودي في صفقة ضخمة.

وقالت الصحيفة، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادرها، إن "الفرنسي كريم بنزيما وقع رسميًّا لنادي الاتحاد ليلة البارحة في مدريد وبحضور رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي".