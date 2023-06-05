أنشيلوتي: رحيل كريم بنزيما فاجأ الجميع.. كان شخصية أسطورية لا تنسى

وقال أنشيلوتي للصحفيين بعد مواجهة أتليتيك بيلباو، أمس الأحد: "رحيله جاء بشكل مفاجئ للجميع، لكن يجب تفهم ذلك. جاء قراره في اللحظات الأخيرة".

وأضاف: "لقد تدرب معنا يوم السبت بشكل معتاد وبعدها اتخذ قراره، لقد تقبلنا ذلك. لقد تحدثت إليه صباح الأحد، وقال إنه سيرحل، وأنا تفهمت هذا الأمر".

وتابع: "لقد فكّر في الأمر، ويشكل قراره جزءا من العملية الانتقالية في هذا النادي الذي يستمر وسوف يستمر في العام المقبل. لدينا الوقت للتعامل مع ذلك. ستكون لدينا تشكيلة قوية في الموسم المقبل".

وسجل بنزيما هدفا من ركلة جزاء ليمنح ريال التعادل 1-1 أمام بيلباو، أمس الأحد، في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني في استاد "سانتياغو برنابيو"، ويضمن احتلال فريقه المركز الثاني على حساب جاره وغريمه أتلتيكو مدريد.