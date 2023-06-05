هدية خاصة من بنزيما لفلورنتينو بيريز (صورة)
أهدى كريم بنزيما قميصًا لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بعد رحيل المهاجم الفرنسي رسميًا عن قلعة الفريق الملكي.
كريم بنزيما أحرز هدفًا من ركلة جزاء في مباراته الأخيرة مع ريال مدريد في التعادل 1-1 مع ضيفه أتليتك بيلباو في ختام دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
وبعد نهاية المباراة أهدى بنزيما قميصًا إلى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، وكتب عليه: “من أجل رئيسي، KB9”.
يذكر أن بيريز كان الداعم الأول لبنزيما وهو الذي جلبه للريال منذ 14 موسمًا.
وكان عقد بنزيما ينتهي مع النادي الملكي في 30 يونيو 2023.
ولعب كريم بنزيما برفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.
وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات، ونجح بتسجيل 31 هدفًا، وصناعة 6 أخرى.
وتوج كريم مع "الميرنغي" بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.
ومن المقرر أن يقام، يوم الثلاثاء المقبل 6 يونيو، حفل وداع لكريم بنزيما في المدينة الرياضية، بحضور فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.