هدية خاصة من بنزيما لفلورنتينو بيريز (صورة)

كريم بنزيما أحرز هدفًا من ركلة جزاء في مباراته الأخيرة مع ريال مدريد في التعادل 1-1 مع ضيفه أتليتك بيلباو في ختام دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد نهاية المباراة أهدى بنزيما قميصًا إلى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، وكتب عليه: “من أجل رئيسي، KB9”.

يذكر أن بيريز كان الداعم الأول لبنزيما وهو الذي جلبه للريال منذ 14 موسمًا.