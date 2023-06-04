بهذه الطريقة.. جماهير ريال مدريد تودع كريم بنزيما (فيديو)
ودعت جماهير ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق، بالتصفيق والهتاف، في آخر مباراة له مع الفريق الملكي، اليوم الأحد، بعد إعلان رحيله رسميًا.
وأعلن نادي ريال مدريد رسميًا رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق، اليوم الأحد، بعد إنهاء عقده بالتراضي، إثر 14 موسمًا مليئًا بالألقاب.
ويخوض بنزيما آخر مبارياته مع الريال، مساء اليوم، ضد أتليتك بلباو، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإسباني.
وعند مناداة اسم كريم بنزيما من جانب المذيع الداخلي لملعب سانتياغو بيرنابيو، قامت جماهير ريال مدريد بالتصفيق طويلا، والهتاف باسم اللاعب الفرنسي.
وكان عقد بنزيما ينتهي مع النادي الملكي في 30 يونيو 2023.
ولعب كريم بنزيما رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.
وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا وصناعة 6 أخرى.
وتوج كريم مع "الميرنغي" بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.
ومن المقرر أن يقام يوم الثلاثاء المقبل 6 يونيو، حفل وداع لكريم بنزيما في المدينة الرياضية، بحضور فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.