بهذه الطريقة.. جماهير ريال مدريد تودع كريم بنزيما (فيديو)

وأعلن نادي ريال مدريد رسميًا رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق، اليوم الأحد، بعد إنهاء عقده بالتراضي، إثر 14 موسمًا مليئًا بالألقاب.

ويخوض بنزيما آخر مبارياته مع الريال، مساء اليوم، ضد أتليتك بلباو، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإسباني.

وعند مناداة اسم كريم بنزيما من جانب المذيع الداخلي لملعب سانتياغو بيرنابيو، قامت جماهير ريال مدريد بالتصفيق طويلا، والهتاف باسم اللاعب الفرنسي.