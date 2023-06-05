لابورتا يثير حيرة جماهير برشلونة بتصريح عن صعوبة عودة ميسي
أثار خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الجدل بين جمهور ناديه بعد تصريح له أمس الأحد، خلال ردّه على أسئلة المشجعين بشأن موعد عودة ليونيل ميسي للبلوغرانا.
وأصبح ليونيل ميسي، 35 عامًا، صفقة مجانية متاحة في سوق الانتقالات الصيفية بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.
وخلال تواجده في حدث جماهيري قام لابورتا بالتقاط بضع صور مع المشجعين، إذ سُئِل عن مصير المفاوضات لضم ميسي وإمكانية عودته من عدمها، في ظل أزمة برشلونة المالية واحتياجه للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف وسقف رواتب الليغا، ليتمكن من تسجيل لاعبين، وحسم تعاقدات.
وقال لابورتا بشأن الصفقة: "إنه أمر صعب، سنرى.. من يبذلون كل ما في وسعهم ليسوا مجبرين على فعل المزيد".
ووفقًا لما أوضحته صحيفة "سبورت"، فإن تشاؤم لابورتا بشأن صفقة ميسي لا يعود إلى موقف رابطة الليغا من الخطة الاقتصادية لبرشلونة، لكنه نتيجة للتحرك السريع من جانب نادي الهلال السعودي للحصول على توقيع النجم الأرجنتيني.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مصادر مقربة من المفاوضات كشفت عن اجتماع مرتقب بين مسؤولي الهلال وخورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، والذي سيشهد تقدم النادي السعودي بعرض لا يُرفض.
وأوضحت أن لابورتا يدرك أن الهلال يسعى للحصول على توقيع ميسي في أقرب وقت ممكن؛ ما أصابه بالتشاؤم بشأن رؤية ليو مرة أخرى في النادي الكتالوني.
وتكهنت تقارير صحفية عديدة بأن النجم الأرجنتيني يَطرق أبواب الهلال السعودي الذي قدَّم عرضًا ماليًّا براتب سنوي فلكي.
وتردد أيضًا أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يقاتل للفوز بصفقة ليو، بينما يُعد عرض برشلونة الأضعف ماديًّا.