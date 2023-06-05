لابورتا يثير حيرة جماهير برشلونة بتصريح عن صعوبة عودة ميسي

أثار خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الجدل بين جمهور ناديه بعد تصريح له أمس الأحد، خلال ردّه على أسئلة المشجعين بشأن موعد عودة ليونيل ميسي للبلوغرانا.

وأصبح ليونيل ميسي، 35 عامًا، صفقة مجانية متاحة في سوق الانتقالات الصيفية بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وخلال تواجده في حدث جماهيري قام لابورتا بالتقاط بضع صور مع المشجعين، إذ سُئِل عن مصير المفاوضات لضم ميسي وإمكانية عودته من عدمها، في ظل أزمة برشلونة المالية واحتياجه للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف وسقف رواتب الليغا، ليتمكن من تسجيل لاعبين، وحسم تعاقدات.