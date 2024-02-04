رغم مخاطره.. صناعة "كلوريد الفينيل" المسرطن تتوسع في أمريكا

الرهان على الصناعة

ووسط الدعوات المتزايدة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، تراهن الصناعة الآن على البلاستيك، الذي يتم تصنيعه باستخدام مواد كيميائية مشتقة من النفط، مثل كلوريد الفينيل، باعتباره شريان الحياة لهذه الصناعة .

وفي هذا الصدد أفاد التقرير بأن شركة أوكسي فينيرا OxyVinyls" الأمريكية والتي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن خطط بقيمة مليار دولار لتوسيع عملياتها في مجال إنتاج بلاستيك "PVC" .

وبعد أربعة أشهر من كارثة قرية "شرق فلسطين" أعلنت شركة تصنيع الكيماويات "أوربيا" أيضًا عن نيتها بناء مصنع ضخم للفينيل في الولايات المتحدة قبل عام 2028.

وأفاد تقرير "دي إنترسبت" بأن معظم عمليات البتروكيماويات، بما في ذلك مصانع إنتاج البولي كلوريد، تقع في منطقة ساحل خليج الولايات المتحدة، حيث تتحمّل المجتمعات المهمّشة هناك وطأة التلوّث الصناعي.

ويرتبط التعرّض لكلوريد الفينيل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد والدماغ والرئة، بالإضافة إلى سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم.

فعندما يحترق كلوريد الفينيل يمكن أن يسبّب المزيد من الضرر، ويطلق فئة شديدة السمّيّة من المركبات الكيميائية المعروفة باسم الديوكسينات.

وأشار تقرير "مستقبل خالٍ من المواد السامة" لعام 2023 إلى أن أربعة مجتمعات على الأقل من ذوي البشرة السوداء والمصنّفون بأنهم من ذوي الدخل المنخفض في لويزيانا اضطروا إلى الانتقال إلى مكان آخر بسبب التلوّث الناجم عن صناعة بلاستيك الفينيل.

وهذا يشمل بحسب التقرير مجتمع "موسفيل" إحدى المدن الأولى التي أسسها العبيد الأفارقة المحررون في الجنوب.

وقد حدّدت اختبارات السموم التي أجرتها الحكومة الفدرالية أن سكان موسفيل، الذين يعيشون في ظل التلوث الناتج عن مصنعي كلوريد الفينيل، لديهم مستويات مرتفعة من الديوكسينات في أجسادهم.

ويشدد التقرير على أن الدمار الذي أحدثه كلوريد الفينيل لا يزال مستمرًا، ففي يناير أصدرت وكالة حماية البيئة تقييمًا للمخاطر اعتمد على جمع بيانات مراقبة الهواء لأكثر من عام، حيث قررت وكالة حماية البيئة بعد ذلك أن الانبعاثات في الهواء تجاوزت المستويات المقبولة في الولاية لخطر الإصابة بالسرطان مدى الحياة.

في المقابل واصل العديد من الشركات استثماراتها بملايين الدولارات لتوسيع مصانع الأنابيب البلاستيكية، و"استثمارات ضخمة" من شركات البتروكيماويات في السنوات الأخيرة.

وتعدّ قناة هيوستن للسفن التي يبلغ طولها 52 ميلًا بالفعل واحدة من أكثر المناطق تلوثًا في البلاد، إذ تضم أكثر من 600 شركة مصنعة للمواد البلاستيكية والمواد الأولية البلاستيكية.

وفي الشهر الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا وجد أن شدة التلوث السام في قناة هيوستن للسفن ترقى إلى مستوى انتهاك لحقوق الإنسان.