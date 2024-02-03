جزيئات البلاستيك.. خطر داهم يقلق خبراء الصحة

خصصت كندا 2.1 مليون دولارعلى مدى 3 سنوات؛ لتمويل أبحاث تهدف لفهم المخاطر المحتملة المرتبطة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في كل مكان.

وبحسب موقع "غلوبال نيوز"، "تركز هذه المبادرة على تقييم التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة من مصادر مختلفة، بما في ذلك المواد الغذائية وتغليفها، ومياه الشرب والهواء الداخلي والخارجي".

ويهدف البحث، الذي تجريه 3 جامعات كندية بارزة هي ماكجيل وميموريال في نيوفاوندلاند وتورنتو، إلى تسليط الضوء على مدى تعرض الإنسان للجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وما إذا كان هذا التعرض يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية ضارة.

وأعرب أستاذ الكيمياء المساعد في جامعة ميموريال كارل جوبست عن قلقه المتزايد بشأن السمية المحتملة للتعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة، حيث يعمل فريقه بنشاط على تطوير أساليب مختبرية لقياس المواد البلاستيكية الدقيقة في الدم وعينات الأنسجة ومياه الشرب والهواء الداخلي.

ويجري بالفعل جمع البيانات الأولية، مع التركيز بشكل خاص على تحديد ما إذا كانت الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تحمل ملوثات كيميائية يمكن أن تشكل ضررا على البشر.

وفي الوقت نفسه، تعمل جامعة تورنتو على تطوير تقنية لتوصيف المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه الشرب الكندية، بينما تساهم جامعة ماكجيل من خلال ابتكار طرق جديدة لرصد المواد البلاستيكية الدقيقة في المواد الغذائية والمواد الملامسة للأغذية.