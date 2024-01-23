السجن المشدد 10 سنوات لشابين كويتيين تورطا بابتزاز مشهورة

وقالت صحيفة الراي" المحلية، إن الشابين كويتيين، أدينا بـ "خطف فاشينيستا بالحيلة والاعتداء عليها بالضرب".

وأضافت الصحيفة، أن الحكم صدر بالسجن مع الشغل والنفاذ، لكنه لم يوضح إن كانا يحاكما موقوفين أم طلقاء، كما لم تكشف عن هوية المدعية.

لكن صحيفة "الجريدة" الكويتية، قالت إن المحكمة التي عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار فوزان العنجري، أمرت بمصادرة الصور أيضاً، لأن الاتهام ينص على "خطف وابتزاز".

وقالت حسابات إخبارية كويتية في مواقع التواصل الاجتماعي، بينها حساب "المجلس"، إن الفاشينيستا طلبت مبلغ 400 ألف دينار كويتي (نحو 1.3 مليون دولار) مقابل التنازل عن الدعوى.

ولا يمكن لـ "إرم نيوز" التأكد من صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي من مصادر رسمية، حيث تحظر القوانين الكويتية الكشف عن هويات الأشخاص الخاضعين للمحاكمة قبل صدور أحكام قطعية بإدانتهم.