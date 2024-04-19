لوموند: ألمانيا تواجه تحديات كبرى بعد تشريع استخدام الحشيش

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن ألمانيا تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ قانونها الجديد بشأن الاستخدام الخاضع للرقابة للقنب (الحشيش المخدر)، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/ نيسان.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن ألمانيا شرعت القانون بسرعة، من دون الاستعداد الكافي لتوقع آثاره القانونية والجنائية؛ ما أثار تساؤلات كبيرة، خاصة أن الهدف الرئيس هو القضاء على السوق السوداء وبيع الحشيش في المتاجر المرخصة.

وبيّن التقرير أن الائتلاف الذي يقوده المستشار أولاف شولتس فكّر في السماح ببيع الحشيش في المتاجر المرخصة، ومع ذلك، تم التخلي عن هذا الاقتراح بسبب عدم توافقه مع القانون الأوروبي.

وأوضح أن أمام المستهلكين حاليًا خيارين: زراعة ما يصل إلى ثلاث نباتات في المنزل، أو الانضمام إلى رابطة المنتجين للحصول على القنب، بما يصل إلى 30 غراما شهريا لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عاما، و 50 غراما لكبار السن.

وأكدت الصحيفة أن جمعيات المنتجين هذه لم ترّ النور بعد، لافتة إلى أن القانون يحظر بدء أنشطتهم قبل الأول من يوليو/ تموز، بشرط الحصول على ترخيص.