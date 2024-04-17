فيلم "رفعت عيني للسماء"..هل يغازل المهرجانات الغربية؟

بقدر ما تعد المشاركات العربية في المهرجانات السينمائية العالمية خطوة إيجابية تستحق الفخر والحفاوة، بقدر ما يكون هناك تحفظ أو تخوف من تقديم صناع السينما العرب صورة نمطية قد تحط من قدر المرأة العربية، رغبة في مغازلة الغرب، لعل هذا العمل العربي أو ذاك يجد القبول والحظوة في أوروبا والولايات المتحدة.

وهنا يثور تساؤل: "إلى أي حد قد ينطبق هذا الكلام على فيلم "رفعت عيني للسماء " الذي يشارك في المسابقة الرسمية لـ"أسبوع النقاد "بمهرجان "كان" في دورته هذا العام و التي تنطلق مايو المقبل؟

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وينتمي لفئة الأعمال التسجيلية الطويلة، وهو يناقش أزمة الفتيات والنساء اللواتي يتقن للحرية في مجتمع ذكوري من خلال قصة ثلاث فتيات لديهن أحلام تصطدم بالبيئة المحيطة.