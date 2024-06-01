من مكة المكرمة.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة غامضة لها

أثار الفنان المصري وائل عبد العزيز جدلاً برسالة وجهها إلى شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز من مكة المكرمة أثناء أدائه مناسك العمرة، إذ دعا لها بأن يبعد الله عنها المزيفين، وأصحاب المصالح، الأمر الذي جعل متابعوه يتساءلون من يقصد.

ونشر وائل عبد العزيز صورة تجمع بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، ووجّه رسالة في تعليق على الصورة، قال فيها: "ربنا يِكرمك، ويوفقك، ويبعد عنك وعنا المزيفين، والكذابين، والحاقدين، وأصحاب المصالح المتلونين في صورة أصحاب، ويقرّب منا أولاد الأصول، والقلوب الصافية النقية، ويهديك ويهدينا، ويبعد عنا كل حاسدٍ وكارهٍ وحاقدٍ وساحرٍ، ويباركلك في أولادك، ويدّيك ويدّينا الصحة، والستر، وحب الناس، ويوقفلنا أولاد الحلال .. آمين".

وأثار الفنان وائل عبد العزيز جدلاً، مؤخرًا، بمنشور كتبه عن شقيقته ياسمين، متمنيًا لها الخير، وأن تعود المياه إلى مجاريها، لتسأله إحدى متابعاته عن عودة ياسمين إلى العوضي، ليرد قائلاً:"حصل"، وبعد تلقيه سيلاً من التهاني والتبريكات قام بتعديلها إلى"هيحصل".

وخرجت "ياسمين" و"العوضي" لينفيا عودتهما إلى بعضهما بعضًا بعد تصريح شقيق الأولى، ليقوم وائل بالسخرية من شقيقته بعد حديثها عن عملها منذ الصغر للإنفاق على نفسها وأسرتها، مشيرًا إلى أن هذا ليس صحيحًا.