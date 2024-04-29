113 إعصاراً تضرب الولايات المتحدة خلال يومين

ضربت 113 إعصاراً مناطق واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية، أدت لمقتل 5 أشخاص على الأقل، في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية 78 إعصاراً، الجمعة، معظمها في ولايتي أيوا ونبراسكا، إضافة إلى 35 إعصاراً السبت من شمال تكساس إلى ميسوري.

وفي بلدة "هولدنفيل" بولاية أوكلاهوما، قضى شخصان على الأقل، أحدهما رضيع يبلغ 4 أشهر، بحسب وسائل إعلام أمريكية عدة، فيما تواصلت عمليات إزالة الركام، الأحد.

وسجلت أضرار كبيرة في بلدة "سالفر" الصغيرة التي تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر، حيث تضررت مئات المنازل والسيارات.