طبيبان يحتفلان بزفافهما بطريقة لا تصدق (فيديو)

أثار طبيبان روسيان جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، بعدما احتفلا بزفافهما بطريقة غريبة ومكان أشد غرابة.

واحتفل الطبيب يفغيني برونين والطبيبة يوليا بيريزا، بزفافهما خلال "منتدى روسيا الدولي" بالعاصمة موسكو، وارتدا كلاهما الزي العسكري، ما أثار ردود فعل واسعة.

وقدم الطبيبان للتطوع في الجيش الروسي من أجل المشاركة في العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا وما تزال مستمرة، ضد جارتها أوكرانيا.

وأقام الطبيبان مراسم الزواج واحتفلا بالرقص مع الحضور والمشاركين في المؤتمر وسط أجواء من البجة والفرحة.