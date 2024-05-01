ابتسامة طالبة أثناء الحكم عليها بالإعدام تثير جدلًا في مصر (فيديو)

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل فيديو ظهرت خلاله الفتاة في المحكمة بوجهٍ باردٍ لا يشي بالاكتراث رغم المصير الذي ينتظرها، وخلال النطق بالحكم رسمت الفتاة ابتسامة باهتة على ثغرها؛ ما أثار التساؤلات حول السبب الذي جعلها تبتسم في هذا الموقف.

وتعود أحداث القضية عندما تلقت قوات الأمن في محافظة طنطا ـ إحدى محافظات الدلتا في مصر ـ بلاغًا يفيد بوجود فتاة غارقة في مصرف صرف صحي بمنطقة سبرباي بالغربية، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبانتشال جثمان الفتاة تبيَّنَ أنها في الـ18 من عمرها، ومقطوعة الأيدي والأرجل.

وكشفت التحقيقات أنّ الضحية طالبة في المرحلة الثانوية، وأن من قتلتها صديقتها، إذ استدرجتها إلى منزلها وأقدمت على قتلها عن طريق طعنها بضع طعنات متفرقة بالجسد، ثم قامت بتقطيع أطرافها وإلقاء جسدها بالمصرف.