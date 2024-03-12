غزة.. "الفلافل" الحاضر الأبرز على موائد رمضان والشمال بلا إفطار

أما يوسف بعلوشة وهو نازح من شمال غزة، فقال "لا أملك في جيبي سوى بضعة شواكل ولدي عائلة تريد أن تفطر ولم أجد سوى الفلافل لأشتريه، فليس لدي القدرة لشراء طعام آخر في ظل ارتفاع الأسعار".

وأضاف بعلوشة لـ"إرم نيوز"، "نعيش ظروفًا معيشية مأساوية، لم أتخيل في أسوأ كوابيسي أن أعيش هذه الظروف بعيدًا عن منزلي، مشردًا في خيمة أقصى مدينة رفح لا تحمينا من البرد والأمطار ولا حتى من شظايا القذائف المتطايرة"، مشيرا إلى أن "أولادي تصفحوا هواتفهم وشاهدوا صور موائد رمضان العام الماضي وعليها أصناف الطعام المختلفة بأجواء غاية في السعادة والسرور، فذرفوا دموعهم حزنًا على تلك الأيام".

وأوضح بعلوشة، "كنّا نستقبل شهر رمضان بأجواء من الفرح، ونتبادل العزائم مع الأقارب والأحباب في أجواء عائلية غاية في السعادة، ونقضي سهراتنا في الأسواق الشعبية والكافيهات، لكن كل ذلك لم يعد له وجود الآن كأننا لم نعشه من قبل أو كان حلمًا ورديًا وانتهى".

أما في شمال غزة، فقد استقبل الغزّيون شهر رمضان بموائد خالية من الطعام إلا ما ندر، لا سيما في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق على مناطق الشمال.

وقال جميل البلعاوي من مدينة غزة "نقوم بالصيام منذ عدة أشهر، ولن يختلف علينا الأمر مع دخول شهر رمضان، حيث عانينا وما زلنا نعاني من المجاعة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي علينا".

وأضاف البلعاوي لـ"إرم نيوز"، "مع قدوم شهر رمضان تذكرت رمضان العام الماضي عندما كنّا في غاية السعادة والأجواء الدافئة التي كنّا نعيشها، وقارنتها مع هذه الأيام، فكان الأمر على العكس تمامًا، حيث الجوع والخوف والحزن سيد المشهد".