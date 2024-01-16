تقرير: النمساويون الأكثر "رضًا عن الحياة" في أوروبا‎

أفاد تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، بأن المواطنين النمساويين هم الأوروبيون الأكثر رضًا عن الحياة بشكل عام، في حين أن البلغار هم الأقل سعادة، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وبحسب التقرير، عند سؤالهم عن مدى رضاهم عن الحياة بشكل عام، على مقياس من 1 (غير راضين جدًّا) إلى 10 (راضين جدًّا)، سجل النمساويون 7.9 نقطة، أي أعلى من المتوسط ​​الأوروبي (7.1 نقطة)، وهو ما يعادل الدرجة التي منحها مواطنو إسبانيا.