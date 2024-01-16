تقرير: النمساويون الأكثر "رضًا عن الحياة" في أوروبا
أفاد تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، بأن المواطنين النمساويين هم الأوروبيون الأكثر رضًا عن الحياة بشكل عام، في حين أن البلغار هم الأقل سعادة، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".
وبحسب التقرير، عند سؤالهم عن مدى رضاهم عن الحياة بشكل عام، على مقياس من 1 (غير راضين جدًّا) إلى 10 (راضين جدًّا)، سجل النمساويون 7.9 نقطة، أي أعلى من المتوسط الأوروبي (7.1 نقطة)، وهو ما يعادل الدرجة التي منحها مواطنو إسبانيا.
وأضاف التقرير أنه في 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، كان الرضا العام عن الحياة أعلى أو عند نفس مستوى متوسط الاتحاد الأوروبي.
وبعد النمسا، تم منح أعلى الدرجات من قبل مواطني فنلندا وبولندا ورومانيا (7.7 نقطة)، وبلجيكا وهولندا (7.6). بينما كانت أدنى الدرجات من بلغاريا (5.6)، وألمانيا (6.5)، واليونان (6.7).
كما لفت التقرير إلى أن الرضا عن الحياة يمكن أن يتأثر بعوامل كثيرة، مثل: العمر، ومستوى التعليم، والأسرة، والوضع المالي، فضلًا عن تنوع تجارب الفرد واختياراته وأولوياته وقيمه.