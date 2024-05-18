جريمة مروعة.. تركي ينهال ضربا على شاب بمطرقة (فيديو)

ويروي المارة الذين حاولوا إنقاذ الضحية، تفاصيل الحادثة وقالوا إن رجلا هجم على رجلٍ آخر كان يسير في شارعٍ رئيسي بمدينة توكات، وانهال عليه بالضرب بمطرقة، بسبب خلافاتٍ مادية بينهما هي عبارة عن ديونٍ متراكمة على الضحية، ولم يتمكن المارة من إنقاذ الضحية، رغم محاولاتهم في إبعاد المهاجم عنه.

وذكرت وسائل إعلام تركية محلية أن المهاجم والضحية يبلغان من العمر 25 عاماً، وأن الشرطة احتجزت المهاجم على ذمة التحقيق، فيما تم نقل الضحية إلى العناية المركزة.