هكذا يعزّز البحر إبداع العقل البشري

سلّط تقرير الضوء، على الأثر الذي يتركه الجلوس قرب البحر ومشاهدة أمواجه، على الدماغ البشري.

ودرس العديد من علماء الأعصاب تأثيرات البحر على أدمغتنا، حيث سعوا جميعا إلى فهم التأثيرات الناتجة عن هذه الكثافة الزرقاء على أذهاننا.

وبحسب تقرير نشره موقع "nospensees"، فإنّ "ما هو مؤكد أولاً وقبل كل شيء أنّ تأثيرات البحر على أدمغتنا إيجابية للغاية".

واعتبر التقرير، أنّ "الرومانسية والعطش للحرية التي نشعر بهما أمام البحر لا يخلوان من دلالات عميقة، بل يؤكدهما العلم".